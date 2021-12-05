В Хабаровский край пришло потепление Фото: Олеся Приходько

6 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -2 градусов. Ночью до -15. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

На юге края местами также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -3 до +1 градуса. Ночью от - 12 до - 10. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -14 до -7 градусов днем и до -26 градусов ночью. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 20 метров. Существенных осадков не прогнозируется.

В северных районах столбики термометров ночью покажут от -28 до -9 градусов. Днем от -24 до -13 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду с усилениями до 22 метров.

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