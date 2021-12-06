Каждый десятый в Хабаровском крае погибает из-за ковида
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 515 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 377. Остальные случаи заболевания отмечаются в различных районах края.
- Выздоровели 518 жителей края, 55 находятся в тяжелом состоянии, 41 подключен к аппаратам ИВЛ. Четверо человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Отметим, что всего погиб 41 человек. То есть каждый десятый становится жертвой инфекции.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 284.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 727 случаев коронавируса;
98 968 человек выздоровели;
12 675 находятся на лечении (2398 в стационаре, амбулаторно 10 277);
Скончались 1084 человека.
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