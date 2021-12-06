В Хабаровске иномарка упала с моста на железнодорожные пути Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка упала с моста на железнодорожные пути. В момент аварии в автомобиле находилась только 29-летняя женщина-водитель, сообщили в ГИБДД города.

Дорожный инцидент произошел около четырех часов дня 5 декабря. Машину занесло на скользкой дороге и сильно повело вправо. На полном ходу Toyota снесла дорожное ограждение, перевернулась и по инерции упала с моста на железнодорожные пути.

- В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. У женщины 1992 года рождения множественная поверхностная травма головы, ушибленная рана верхней губы, мягких тканей туловища и конечностей. Лечение она будет проходить амбулаторно, - рассказали в пресс-службе хабаровской Госавтоинспекции.

Убирать машину с путей помогали как случайные свидетели аварии, так и сотрудники железной дороги. Автомобиль серьезно поврежден и вряд ли подлежит ремонту.

Отметим, что за минувшие выходные на дорогах города произошло немало серьезных аварий. Подавляющее большинство из них было спровоцировано не только неаккуратностью водителей за рулем, но и снежным накатом на проезжей части.

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