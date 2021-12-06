Мэр Хабаровска Кравчук вошел в состав Генерального совета «Единой России». Фото: «Единая Россия»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вошел в состав генерального совета «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.
Избрание представителей высшего и генсовета партии произошло 4 декабря на съезде единороссов, который стартовал с выступления президента Владимира Путина.
Во время своего спича глава государства подчеркнул, что программа, с которой партия шла на выборы в 2021 году, уже реализуется.
- Президент подчеркнул - у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих вопросов. И призвал партию в кадровой работе опираться на тех, кто зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, творческих сферах, - сообщили в пресс-службе партии.
В обновленные высший и генеральный советы партии вошли как их прошлые участники, так и новые представители. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее уже представлял регион в составе генерального совета, а секретарь регионального отделения партии Максим Иванов был включен в его состав впервые.
Председателем партии избран Дмитрий Медведев. Всего в состав генсовета партии входят 170 человек.
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