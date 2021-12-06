В Хабаровске машины не смогли подняться по улице Чкалова из-за снега. Фото: инстаграм/prohbk

Южный циклон, принесший обильный снегопад в Хабаровский край, отступает с территории региона. Однако последствия его присутствия все еще ощущают на себе водители из столицы региона. В сети появилось видео, на котором легковые автомобили не смогли подняться по улице Чкалова из-за того, что дорога превратилась в снежный каток.

- Сам не почистишь, никто не почистит, - пишут пользователи в соцсети под очередным видео с заснеженной дороги.

Тем временем коммунальщики в Хабаровске продолжают бороться с последствиями стихии. Задействована вся снегоуборочная техника и по максимуму человеческий ресурс. Присоединились к уборке и простые местные жители. Люди не хотят ждать, пока кто-то за них уберет снег, и предпочитают делать это сами.

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