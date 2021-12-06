В новогоднюю ночь жителям Хабаровского края спишут пени за электричество

В новогоднюю ночь жителям Хабаровского края спишут пеню за электричество. Фото: ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»

Всем жителям Хабаровского края, которые до 25 декабря оплатят электроэнергию, спишут пени за просрочку. Об этом сообщили в ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

- Компания предоставляет возможность рассчитаться с долгами в уходящем году на льготных условиях, избежать штрафных санкций и отключений электроснабжения. Индивидуальная сумма долга за просрочку платежа значения не имеет, - сообщили в компании.

Там рассказали, что в общей сложности на счетах жителей региона накапал долг, превышающий 31,1 миллиона рублей, а также отметили: пени, по которым уже вынесено судебное решение, списанию не подлежат.

КОНКРЕТНО

Погасить долги можно в личном кабинете, посредством автоплатежа, подключить который можно в банках, в отделениях «Почты России», в кассах абонентских отделов, через онлайн-сервисы.

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