«Слушай книги на Wink»: акция с доступом к 45 тысячам аудиокниг

Подписка «ЛитРес» на Wink предоставляет доступ к 45 тысячам книг в аудиоформате. Это книги разных жанров: современная литература, классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, а также научная и учебная литература.

- Нет необходимости пользоваться разными приложениями или сайтами для поиска и просмотра видео или прослушивания книг. На Wink уже собран самый интересный и популярный видео- и аудиоконтент. Смотреть фильмы или слушать аудиокниги можно с телефона, планшета, компьютера или на домашнем телевизоре. Под одним аккаунтом пользоваться Wink могут до пяти человек с разных устройств, а значит слушать книги можно всей семьей без дополнительных затрат, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключить подписку «ЛитРес» по акции «Слушай книги на Wink» можно через интерфейс видеосервиса в разделе «Подписки». Стоимость подписки по акции составит 399 рублей в месяц на первые 90 дней, далее - 599 рублей в месяц.

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 тысяч позиций). Смотреть видеоконтент и слушать книги на Wink можно на экране телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru).

Узнать подробнее об акции и услугах компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00.

*При наличии технической возможности. Уточнить условия участия в акции можно по телефону 8 800-100-08-00.