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Экономика6 декабря 2021 3:50

В пандемию ковида в Хабаровском крае сумели сохранить 20 тысяч рабочих мест

План по восстановлению доходов и занятости включал в себя 200 вариантов помощи бизнесу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В пандемию ковида в Хабаровском крае сумели сохранить 20 тысяч рабочих мест

В пандемию ковида в Хабаровском крае сумели сохранить 20 тысяч рабочих мест

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края Марией Авиловой и заместителем председателя правительства - министром экономического развития края Виктором Калашниковым. Главной темой для общения стали результаты поддержки бизнеса в период пандемии. Основным достижением в этот непростой период стало сохранение свыше двух десятков тысяч рабочих мест, сообщили в региональном правительстве.

В общей сложности, по словам Авиловой, были использованы 200 мер поддержки. Наибольшее внимание было приковано к малому бизнесу. Он находился в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Под угрозой закрытия могли оказаться учреждения спорта и досуга, образования, торговли, общепита и гостиничного сервиса.

- Продолжаем помогать бизнесу. Но только его ответственным представителям. При условии отсутствия протоколов об административных правонарушениях в соблюдении санитарных норм и вакцинации персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - поручил Михаил Дегтярев.

Отметим, что только за минувшую неделю за поддержкой к властям обратилось свыше 300 бизнесменов.

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