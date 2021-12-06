Два человека провалились под лед в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае произошла очередная трагедия на неокрепшем речном льду. 6 декабря под лед провалились во мужчин в районе дамбы ТЭЦ города Николаевска-на-Амуре.

— Мужчину 1959 года рождения удалось вытащить из воды, его доставили в центральную районную больницу. А вот второго человека, к сожалению, спасти не удалось,— сообщили в ГУ МЧС региона.

Сейчас в подробностях ЧП разбираются полицейские. Им предстоит выяснить, зачем мужчины вообще вышли на лед.

Спасатели в то же время напоминают: сейчас на реки заходить нельзя. Вероятность провалиться максимальная, лед еще не окреп. Поэтому всем любителям подледной рыбалки и экстремальных зимних развлечений стоит пока воздержаться от подобного досуга, опасного для жизни.

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