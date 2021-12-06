В селе Белогородское отремонтировали Дом культуры

Капитальный ремонт ДК не проводился с 1964 года Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Богородское Хабаровского края отремонтировали Дом культуры. Ремонтные работы велись в рамках нацпроекта «Культура».

В сельских клубных объединениях занимаются более 300 человек. С 1964 года в Доме культуры не проводился ремонт крыши. Основание стен здания разрушалось, потому что отсутствовала водосточная система.

- Кровля крыши была отремонтирована осенью. На это было потрачено 5,6 миллиона рублей, - рассказали в краевом минкультуры.

В августе этого года в ДК села Белогородское были установлены новые зрительные кресла. Это стало возможным благодаря реализации Всероссийского проекта «Культура малой Родины».