Специалистов социальной сферы наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице наградили победителей трех конкурсов. Педагоги и сотрудники организаций, занимающихся воспитанием молодежи, получили благодарственные письма. Церемония награждения прошла в Городском Дворце культуры.

- Заслуженные награды победителям конкурсов «Лучшие инструкторы-организаторы по работе с несовершеннолетними», «Лучшая организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах» и «Лучшая организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» вручала заместитель мэра по соцвопросам Елена Лагошина, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Благодарственными письмами и денежными премиями были награждены 25 сотрудников социальной сферы.