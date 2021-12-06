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Происшествия6 декабря 2021 6:34

Комсомольчанин украл у сестры игровую приставку, чтобы купить себе алкоголь

Мужчине грозит пять лет тюрьмы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Комсомольчанин украл у сестры игровую приставку, чтобы купить себе алкоголь

Комсомольчанин украл у сестры игровую приставку, чтобы купить себе алкоголь

Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Комсомольска-на-Амуре украл у сестры игровую приставку. Женщина обнаружила пропажу, когда вернулась домой с работы. Она обратилась в полицию. Ущерб оценила в 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали брата женщины. Как выяснилось, он проживает с сестрой и часто выпивает. Приставку он сдал в ломбард. На полученные полторы тысячи рублей купил алкоголь.

- На мужчину возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ - «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас житель Города юности находится под подпиской о невыезде.