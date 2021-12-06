В Хабаровске появился кадетский класс для детей с ОВЗ Фото: Администрация Хабаровска

Уникальный кадетский класс открылся в краевой столице. Теперь в школе № 66 будут обучаться кадеты с ОВЗ.

Клятву кадетов произнесли 13 учеников. На торжественной церемонии присутствовали родители обучающихся и сотрудники Росгвардии.

- Ребятам будут преподавать специальные дисциплины: самооборона без оружия, строевая подготовка, расширенный курс истории. Кадеты уже получили шевроны и удостоверения, - рассказал Олег Приспешкин, директор школы №66.

Руководство школы подписало соглашение о сотрудничестве с представителями Росгвардии. Теперь полицейские будут тесно взаимодействовать с образовательным учреждением.