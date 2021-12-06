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Общество6 декабря 2021 7:30

Молодежь Хабаровского края будет изучать историю с помощью настольных игр

Сюжеты игр «Выступление» и «В августе 45-го» основаны на реальных исторических событиях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сюжеты игр «Выступление» и «В августе 45-го» основаны на реальных исторических событиях

Сюжеты игр «Выступление» и «В августе 45-го» основаны на реальных исторических событиях

Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежь сможет изучать историю Дальнего Востока с помощью настольных игр. В Хабаровском крае появилось две игры - «Выступление» и «В августе 45-го». Сюжеты основаны на реальных исторических событиях.

Создатели этих игр, Максим Кононенко и Кирилл Прищепа, получили грант от Федерального агентства по делам молодежи в размере 1,7 миллиона рублей.

- Такие проекты пробуждают живой интерес к изучению истории родного края, - отметил Сергей Нагорняк, начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики правительства края.

Игры будут распространены по молодежным центрам, школам, юнармейским отрядам и патриотическим клубам Хабаровского, а также Приморского и Забайкальского краев, Амурской области и ЕАО.

КОНКРЕТНО

Заявку на получение экземпляра настольной игры можно оставить по номеру телефона: +7 914-190-68-80.