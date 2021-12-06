Корреспонденты «Комсомольской правды» проверили качество топлива на крупной нефтебазе

Фото: Вадим ПОПОВ

Корреспондентам «Комсомолки» стало интересно, а как контролируют качество топлива? С этим вопросом мы приехали на нефтебазу «Роснефть-Востокнефтепродукт», где смогли увидеть процесс своими глазами.

Фото: Вадим ПОПОВ

«Роснефть» использует семиступенчатый контроль качества. Все начинается с контроля сырья, полуфабрикатов и товарного продукта на производстве. Следующий этап - контроль при отгрузке.

- При отгрузке топлива на нефтебазу мы проверяем герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживаем с помощью GPS. Следующая ступень - контроль при приемке из транспортного средства на нефтебазе. Потом проверяем качество хранения стационарными сбытовыми лабораториями. Далее топливо снова отгружают для транспортировки на АЗС - транспорт проходит тщательную проверку и отслеживается на всем пути следования. На АЗС топливо проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Фото: Вадим ПОПОВ

Журналисты «Комсомольской правды» смогли лично понаблюдать за тем, как зимний дизель проверяют в лаборатории на нефтебазе и узнали, как можно определить сезонность дизельного топлива. Подробности в новом материале.

Фото: Вадим ПОПОВ

ПО ТЕМЕ

Корреспонденты «Комсомолки» увидели, как «Роснефть» реализует программу гарантии контроля качества дизтоплива

Журналисты заглянули в цистерны и посетили лабораторию на Вольно-Надеждинской нефтебазе (подробнее)