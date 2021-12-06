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Здоровье6 декабря 2021 8:30

В Хабаровском крае появился стационар для тяжелобольных людей

Центр паллиативной помощи получил лицензию
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Центр паллиативной помощи получил лицензию

Центр паллиативной помощи получил лицензию

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске помогут тяжелобольным людям, нуждающимся в уходе. Центр паллиативной помощи, расположенный в здании бывшего роддома №3, получил лицензию краевого минздрава.

- В стационаре для ухода за тяжелобольными есть восемь палат, в которых 15 коек. В одной из палат предусмотрено нахождение родственников с пациентом. В палатах специализированные кровати, мониторы для контроля состояния пациента, а также аппараты ИВЛ, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Хоспис будет оказывать выездную помощь неизлечимо больным, которые лежат дома. У организации есть возможность проводить таким пациентам процедуры по обезболиванию. Также сотрудники будут помогать родственникам ухаживать и кормить пациента.

В Хабаровском крае в паллиативной помощи нуждаются 1,5 тысячи человек.