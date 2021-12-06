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Общество6 декабря 2021 9:00

Выставка произведений Александра Михалевича открылась в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске

Посетить экспозицию можно до 26 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Посетить экспозицию можно до 26 декабря

Посетить экспозицию можно до 26 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка «Прежде, сейчас со мною и после меня…» открылась в Дальневосточном художественном музее 3 декабря. В экспозиции представлены произведения живописи и графики Александра Михалевича.

- Посетители музея увидят свыше ста произведений, которые объединены идеей духовного поиска в обретении веры. Автору удалось выразить метафизическое в простых и понятных формах, - рассказали в пресс-службе ДВХМ.

Кроме этого, в экспозиции представлены портреты друзей-художников, выполненные Александром Михалевичем. Выставку можно посетить до 26 декабря.