Выставка произведений Александра Михалевича открылась в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске

Посетить экспозицию можно до 26 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка «Прежде, сейчас со мною и после меня…» открылась в Дальневосточном художественном музее 3 декабря. В экспозиции представлены произведения живописи и графики Александра Михалевича.

- Посетители музея увидят свыше ста произведений, которые объединены идеей духовного поиска в обретении веры. Автору удалось выразить метафизическое в простых и понятных формах, - рассказали в пресс-службе ДВХМ.

Кроме этого, в экспозиции представлены портреты друзей-художников, выполненные Александром Михалевичем. Выставку можно посетить до 26 декабря.