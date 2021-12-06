Пробки в Хабаровске снова достигли десяти баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером шестого ноября пробки в Хабаровске достигли десяти баллов.

Полностью встали несколько улиц города: Волочаевская, Дзержинского, Пионерская, Шевчука, Ким Ю Чена, проспект 60-летия Октября.

Пробка на Запарина начинается на Пионерской и завершается на пересечении с Ленина. Затор на Шеронова длится от остановки «Уссурийская улица» также до перекрестка с Ленина. Пробка на Слободской начинается в районе «Хабаровскэнергосбыта» и завершается в районе площади Блюхера.

Затор на Ленина длится от поворота с Волочаевской до пересечения с Калинина. На Амурском бульваре машины медленно продвигаются от библиотеки до улицы Льва Толстого. Улица Дикопольцева стоит в обоих направлениях.