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Политика6 декабря 2021 9:22

Муниципальный Центр управления появился в Хабаровске

Он создан для упрощения взаимодействия жителей краевой столицы с органами власти
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Муниципальный Центр управления появился в Хабаровске

Муниципальный Центр управления появился в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Муниципальный Центр управления появился в краевой столице. В основу работы легли принципы организации Центра управления региона.

- Муниципальный Центр упростит взаимодействие граждан и органов власти. Хабаровск создал свой центр первым в крае, потому что именно в краевой столице возникает много ситуаций, которые требуют оперативной реакции властей, - рассказал Денис Митрофанов, заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Для того, чтобы проблема была замечена, необходимо написать обращение в официальные аккаунты органов власти. В сообщении не должно быть излишних эмоций. Основные требования - информативность и факты, отражающие проблему.

Обращения фиксируются в системе «Инцидент Менеджмент». За этот год поступило уже 8679 сообщений от жителей города.