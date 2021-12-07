В больницах Хабаровского края осталось 206 коек для ковид-больных
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 512 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 299 и Комсомольске - 129. Остальные случаи заболевания отмечаются в различных районах края в меньшем количестве.
- Выздоровели 575 жителей края. Двое человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 206.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113 239 случаев заболевания коронавирусом;
99 543 человека выздоровели;
12 610 находятся на лечении (2476 в стационаре, амбулаторно 10134);
Скончались 1086 человек.
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