В Хабаровском крае продолжают поиск рыбаков на реке Катэн Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае спасатели продолжают разыскивать двоих мужчин, которые 20 ноября отправились на рыбалку в район поселка Солонцовый и пропали. О происшествии сообщили в ГУ МЧС региона.

Спасатели осмотрели территорию около 16 километров вокруг поселка, но пока безрезультатно.

- Из Хабаровска в предполагаемый район поиска прибыла группа спасателей МЧС России в составе пяти человек на полноприводном автомобиле. Они оснащены необходимым снаряжением и снегоходом для передвижения по труднопроходимой местности. Поиски рыбаков продолжаются, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного ведомства.

Там также напомнили, что перед тем как отправиться на рыбалку, охоту и отдых за городом, необходимо хорошо изучить не только прогноз погоды, но и узнать уровень воды в реке, а также ее состояние на тот момент.

Напомним, что когда пропали двое мужчин, регион находился под влиянием мощного циклона, который принес обильные осадки и ветер.

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