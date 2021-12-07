В Хабаровском крае начали подготовку к новому паводковому сезону Фото: Правительство Хабаровского края

Главы регионов Дальнего Востока обсудили планы по борьбе с паводком в 2022 году. На совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина они обсудили итоги текущего года и перспективы на следующий, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Там рассказали, что одной из главных задач в регионе на будущий год является строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Завершить так быстро ее не получится, однако начало работам положено, и к 2023 году проект должен быть сдан.

Напомним, что паводок в 2021 году в Хабаровском крае стал одним из сильнейших за последние годы. Большая вода уничтожила часть сельскохозяйственных посадок, имущество людей и практически остановила навигацию, отчего существенно сократился планируемый доход речной транспортной отрасли.

Обсудили на состоявшемся совещании и подготовку к пожароопасному сезону-2022.

- Планируем увеличить парк авиационной техники, которая будет использоваться как при тушении пожаров, так и для мониторинга за состоянием лесов. Кроме этого, вырастет количество наземных и воздушных маршрутов наблюдения, - поделились планами в правительстве Хабаровского края.

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