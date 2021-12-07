В Хабаровске в ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. В ее Nissan Note на полном ходу влетела Honda CR-V, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла около восьми часов утра 6 декабря в районе дома №8 на улице Автобусной.

- Водитель Honda на скользком участке дороги разогнался и потерял управление над автомобилем. Мужчина выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Nissan Note, - рассказали подробности ДТП в дорожном ведомстве.

Мужчина отделался легким испугом, в отличие от женщины. У нее пострадало лицо, сломан нос. Лечение она будет проходить амбулаторно.

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