В Хабаровске сняли режим ЧС Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске снят режим ЧС, который бы введен из-за действия циклона на прошлой неделе. Однако несмотря на это, коммунальщики продолжают в режиме 24/7 убирать снег с городских дорог, сообщили в мэрии региональной столицы.

Постановление об отмене режима ЧС подписал мэр города Сергей Кравчук.

- Порядок наводят во всех районах Хабаровска. С утра тротуары убирает штат рабочих. Во дворах очисткой территории занимаются управляющие компании. Снег счищается с проезжей и пешеходной части и отвозится на выделенные полигоны, - рассказали в городской администрации о ходе ликвидации последствий разгула стихии.

Циклоны накрывали Хабаровский край в ноябре и начале декабря один за другим, принося с собой штормовой ветер и снег. Непогода спровоцировала многокилометровые пробки и закрытие региональных автодорог, а также множество серьезных ДТП и отключения электричества в отдаленных поселках.

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