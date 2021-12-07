Хабаровчане - лидеры рейтинга самых читающих дальневосточников

Хабаровчане занимают первое место среди пользователей электронных библиотек на Дальнем Востоке, на втором месте Приморье, а замыкает тройку лидеров Забайкальский край. При этом жители региона предпочитают книги читать, а не слушать - на аудиоформат приходится лишь треть скачанной в этом году литературы.

Книги по психологии и личностному росту - самые популярные произведения у хабаровчан. Лидер рейтинга - «Подсознание может все!» Джона Кехо, на втором месте «Пять языков любви» Гэри Чепмена, а третье место поделили между собой «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

В общем же объеме скачанной литературы читатели Хабаровского края отдают предпочтение направлениям современного и иронического детектива, а также любовному фэнтези и романам. Самыми востребованными авторами стали писательницы, работающие в этих жанрах: Ульяна Соболева, Тальяна Орлова, Анастасия Шерр, Алекс Д и Лана Мейер.

Есть среди хабаровских книгочеев и безусловные лидеры: так, на счету чемпиона по скачиванию литературы около 130 любовных романов и фэнтези.

На втором месте с 122 книгами - поклонник боевой фантастики и магических историй.

А на третьем - редкий в Хабаровском крае любитель аудиокниг: на его счету 115 произведений любовного и космического фэнтези, а также книг о волшебниках.

В течение года самым активными месяцами у любителей чтения стали январь и февраль, богатые на праздники, а также июнь. За эти три месяца читатели скачали чуть больше половины от всего годового объема книг.