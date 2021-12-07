Виновника ДТП с двумя погибшими в центре Хабаровске отправят под суд. Фото: ТГ "Общественный транспорт"

В Хабаровске в скором времени состоится суд над водителем Land Cruiser, который в апреле сел пьяным за руль и спровоцировал смертельное ДТП. Жертвами аварии стали два человека.

Столкновение произошло на пересечении улиц Дзержинского и Амурского бульвара. На полном ходу люксовый внедорожник выехал «против шерсти» на улицу с односторонним движением и спустя мгновение снес Renault. Паркетник от сильнейшего удара отбросило на несколько метров. Супружеская пара в салоне авто скончалась на месте до приезда скорой.

Кроме того, внедорожник понесло по дороге, и он задел еще несколько машин. Владелица одной из них была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами головы.

- По полученным в ходе расследования уголовного дела данным, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он не остановился по требованию инспектора дорожного движения, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. Проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение, - сообщили в СУСК Хабаровского края.

Свою вину мужчина полностью признал. Дело направлено в суд.

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