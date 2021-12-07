Покататься смогут все: в Хабаровске зальют 82 хоккейные коробки

За состоянием коробок будут следить ТСЖ и управляющие компании Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске до 20 декабря зальют хоккейные коробки во дворах. В прошлом году их было 73, в этом 82. Процесс заливки начался еще 15 ноября. Из-за снегопадов и оттепелей он проходит с некоторыми затруднениями.

Помимо хоккейных коробок во дворах, традиционно зальют и городские стадионы: «Юность», «Нефтяник», «Заря», «Динамо» и «Арсенал».

- «Юность» и «Нефтяник» начнут принимать катающихся уже на этих выходных - 11 и 12 декабря. Также уже идет заливка «Динамо». Вход на «Зарю» и «Нефтяник» будет стоить 150 рублей, столько же будет стоить прокат и заточка коньков. Для детей скидка 50 процентов на вход, - рассказал «КП» - Хабаровск» Роман Шамрин, главный специалист отдела экономического анализа, ресурсного обеспечения отрасли и спортивных сооружений.

За состоянием коробок будут следить управляющие компании, ТСЖ, комитеты по управлению районами и управление по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Напомним, народный каток на центральной набережной Хабаровска в 2021 году откроется на несколько недель позже, чем в прошлом. Это произойдет 18 декабря, в день открытия планируется праздничная церемония и концерт.

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