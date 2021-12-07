Три миллиона отправила лжеброкеру жительница Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Хабаровска попалась на удочку мошенников. Лжеброкеру женщина перечислила три миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

- Со слов потерпевшей, в социальных сетях она увидела рекламу о заработке посредством инвестиций. Горожанка перешла по неизвестной ссылке и заполнила анкету. Сайт предлагал пользователям купить ценные бумаги известной организации и в последующем получать хороший доход, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина решила, что это отличный шанс приумножить свои сбережения и охотно ответила на звонок «финансового аналитика». Тот до конца убедил свою жертву, что ее три миллиона запросто превратятся в тридцать и даже больше. Поэтому, уже предвкушая владение заводами, яхтами и пароходами, хабаровчанка в течение месяца вносила разные суммы на указанные счета. Однако когда дело дошло до старта выплат процентов, схема обогащения дала сбой.

- Когда потерпевшая решила вывести свои деньги, то ей несколько раз отказывали в выплате по различным причинам. Заявительница поняла, что ее обманули. Ущерб составил три миллиона рублей, - пояснили в полиции.

Заведено дело по статье «Мошенничество». Преступника разыскивают.

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