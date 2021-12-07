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Происшествия7 декабря 2021 2:45

За жестокую расправу над косулей для видео на жителя ЕАО завели уголовное дело

На кадры ролика попало, как мужчина кровожадно забивает беспомощное животное монтировкой
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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За жестокую расправу над косулей для видео на жителя ЕАО завели уголовное дело. Фото: reporter.khv

За жестокую расправу над косулей для видео на жителя ЕАО завели уголовное дело. Фото: reporter.khv

В Еврейской автономной области завели уголовное дело на мужчину, который жестоко расправился с косулей. Убийство беспомощного животного он снял на видео.

Ролик переполнен жестокостью: человек с монтировкой в руках одну за одной выкрикивал садисткие фразы: «Уже третьего козла задавил! Я его убил!» Человек, снимавший это, поддерживал палача, восклицая слова одобрения происходящему.

Видео разлетелось по соцсетям с невероятной скоростью и не могло не привлечь внимания сотрудников правоохранительных органов. Пользователи сети были в ужасе от увиденного.

Вскоре живодера задержали.

- Возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животными». В качестве подозреваемого задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленинского района. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Он может быть также привлечен к ответственности за незаконную охоту, - сообщили в УМВД ЕАО.

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