Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты

Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.

По функционалу карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.

- «Россельхозбанк» - «семейный» банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативной наличным для карманных расходов. «Своя карта» от «Россельхозбанка» дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и т. д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», - рассказала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов «Россельхозбанка».