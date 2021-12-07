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Общество7 декабря 2021 3:59

«Россельхозбанк» запускает специальные «детские» дебетовые карты

С 1 декабря 2021 «Россельхозбанк» вводит возможность открытия отдельного счета и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет
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Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты

Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты

Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.

По функционалу карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.

- «Россельхозбанк» - «семейный» банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативной наличным для карманных расходов. «Своя карта» от «Россельхозбанка» дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и т. д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», - рассказала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов «Россельхозбанка».