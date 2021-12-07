Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 4:14

В Хабаровске назначен первый заммэра по городскому хозяйству

Вадим Варады ранее возглавлял управление информационных технологий администрации города
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровске назначен первый заммэра по городскому хозяйству

В Хабаровске назначен первый заммэра по городскому хозяйству

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске назначен новый первый заммэра по городскому хозяйству. Пост занял экс-глава управление информационных технологий администрации города Вадим Варады, сообщили в мэрии.

Распоряжение о вступлении Варады в должность было подписано 6 декабря.

На сегодняшний день Вадиму Вараде 49 лет, он окончил университет по специальностям «Юриспруденция», «Менеджмент организации».

На управленческих постах Варада работает на протяжении 15 лет. С декабря 2013 по декабрь 2021 года он возглавлял управление информационных технологий администрации города Хабаровска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.