В Хабаровске назначен первый заммэра по городскому хозяйству
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске назначен новый первый заммэра по городскому хозяйству. Пост занял экс-глава управление информационных технологий администрации города Вадим Варады, сообщили в мэрии.
Распоряжение о вступлении Варады в должность было подписано 6 декабря.
На сегодняшний день Вадиму Вараде 49 лет, он окончил университет по специальностям «Юриспруденция», «Менеджмент организации».
На управленческих постах Варада работает на протяжении 15 лет. С декабря 2013 по декабрь 2021 года он возглавлял управление информационных технологий администрации города Хабаровска.
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