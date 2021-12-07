За получение пенсий и соцвыплат умерших людей под суд отправили экс-начальницу почтового отделения в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась экс-начальница почтового отделения из Хабаровска. На протяжении нескольких лет она присваивала себе пенсии и соцвыплаты умерших людей, сообщили в прокуратуре региона.

- Судом установлено, что обвиняемая, занимая должность начальника одного из отделений почтовой связи, достоверно зная, что трое граждан, ранее получавших пенсию по старости и иные социальные выплаты в отделении почты, умерли, не сообщила об этом руководству и на протяжении нескольких лет получала выплаты за умерших пенсионеров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности женщина похитила больше 900 тысяч рублей. Когда она попалась, всю сумму поспешила вернуть еще во время следствия. Как итог, суд смягчил меру наказания и приговорил преступницу к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

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