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Происшествия7 декабря 2021 6:30

В Хабаровском крае ведется проверка после гибели рыбака, провалившегося под лед

Происшествие произошло 6 декабря недалеко от Николаевска-на-Амуре
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Происшествие произошло 6 декабря недалеко от Николаевска-на-Амуре

Происшествие произошло 6 декабря недалеко от Николаевска-на-Амуре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУ СК РФ по Хабаровскому краю начал проверку по факту гибели мужчины, провалившегося под лед недалеко от Николаевска-на-Амуре.

- Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, после этого будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, трагедия произошла 6 декабря. Под лед провалились два рыбака. Спасти удалось только одного из них. Второй мужчина погиб.