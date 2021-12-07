В Хабаровском крае ведется проверка после гибели рыбака, провалившегося под лед

Происшествие произошло 6 декабря недалеко от Николаевска-на-Амуре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СУ СК РФ по Хабаровскому краю начал проверку по факту гибели мужчины, провалившегося под лед недалеко от Николаевска-на-Амуре.
- Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, после этого будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Напомним, трагедия произошла 6 декабря. Под лед провалились два рыбака. Спасти удалось только одного из них. Второй мужчина погиб.