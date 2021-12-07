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Общество7 декабря 2021 7:00

Ремонтные работы на площади Блюхера в Хабаровске продолжаются зимой

Скоро в зоне отдыха появится элемент архитектурного дизайна
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Скоро в зоне отдыха появится элемент архитектурного дизайна

Скоро в зоне отдыха появится элемент архитектурного дизайна

Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице зимой продолжится ремонт на площади Блюхера.

- Несмотря на то, что уже очень холодно, ведутся работы по благоустройству зоны отдыха. Сейчас строят подпорную стену. Она будет выглядеть как элемент архитектурного дизайна, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Также на территории площади Блюхера появится ручей. Он будет чистым, потому что подключат фильтрацию жидкости от мусора. Насосная станция уже приобретена. Однако установят ее только после завершения холодов.

Завершить ремонтные работы планируется летом 2022 года.