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Общество7 декабря 2021 7:30

Определены предварительные параметры бюджета Хабаровска на следующий год

Окончательный вариант главного финансового документа города рассмотрят 21 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Окончательный вариант главного финансового документа города рассмотрят 21 декабря

Окончательный вариант главного финансового документа города рассмотрят 21 декабря

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на заседании комитетов городской думы определены параметры бюджета на следующий год.

- В 2022 году общий объем доходов достигнет 15 миллиардов 593 миллионов рублей. Расходы составят 16 миллиардов 456 миллионов рублей. При этом дефицит - 863 миллиона, что составит 9,4% от общей суммы, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Бюджет Хабаровска останется социально ориентированным. 10,6 миллиарда рублей планируется затратить на социальную сферу. Это 64% от всего городского бюджета.

Окончательный вариант бюджета будет рассмотрен 21 декабря.