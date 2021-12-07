Определены предварительные параметры бюджета Хабаровска на следующий год

Окончательный вариант главного финансового документа города рассмотрят 21 декабря Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на заседании комитетов городской думы определены параметры бюджета на следующий год.

- В 2022 году общий объем доходов достигнет 15 миллиардов 593 миллионов рублей. Расходы составят 16 миллиардов 456 миллионов рублей. При этом дефицит - 863 миллиона, что составит 9,4% от общей суммы, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Бюджет Хабаровска останется социально ориентированным. 10,6 миллиарда рублей планируется затратить на социальную сферу. Это 64% от всего городского бюджета.

Окончательный вариант бюджета будет рассмотрен 21 декабря.