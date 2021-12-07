В Хабаровском крае материальный резерв на случай ЧС пополнится новой техникой

Два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля появятся в регионе Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появится новая техника на случай ЧС. Материальный резерв пополнится двумя катерами, шестью автоцистернами и двумя высокопроходимыми автомобилями.

- В этом году благодаря инициативе губернатора края Михаила Дегтярева региону выделили 160 миллионов. На 70 миллионов закуплена пожарная техника. 80 миллионов потрачены на машины и катера в краевой резерв, - рассказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите.

Сейчас Хабаровский край находится на второй строчке в списке субъектов ДФО по объему материального резерва.