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Общество7 декабря 2021 8:00

В Хабаровском крае материальный резерв на случай ЧС пополнится новой техникой

Два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля появятся в регионе
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля появятся в регионе

Два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля появятся в регионе

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появится новая техника на случай ЧС. Материальный резерв пополнится двумя катерами, шестью автоцистернами и двумя высокопроходимыми автомобилями.

- В этом году благодаря инициативе губернатора края Михаила Дегтярева региону выделили 160 миллионов. На 70 миллионов закуплена пожарная техника. 80 миллионов потрачены на машины и катера в краевой резерв, - рассказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите.

Сейчас Хабаровский край находится на второй строчке в списке субъектов ДФО по объему материального резерва.