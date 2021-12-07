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Общество7 декабря 2021 9:15

Пробки в Хабаровске: стоят Ленина, Большая, Шеронова

Сервис «Яндекс.Пробки» снова оценил дорожную ситуацию на десять баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки снова оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Сервис Яндекс.Пробки снова оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 7 декабря пробки в Хабаровске в очередной раз достигли десяти баллов.

Несколько улиц города стоят полностью: Ленина, Большая, Серышева, Дзержинского, Шеронова.

Пробка на улице Лейтенанта Орлова образовалась в двух направлениях: в сторону Ленина и в сторону Волочаевской.

Затор на Шевчука медленно движется в сторону улицы Павла Морозова. На Пионерской машины двигаются в сторону Запарина.

Интенсивная пробка на Ленина начинается от поворота с Волочаевской и завершается на пересечении с Калинина. На этой улице тоже образовался затор: от пересечения с Яшина до детского сада «Родничок».

На Уссурийском бульваре пробка начинается на пересечении с Пушкина и завершается на перекрестке с Тургенева.