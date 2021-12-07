В центре Хабаровского края ожидается до +2 градусов тепла 8 декабря Фото: Олеся Приходько

8 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -6 градусов. Ночью до -17. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края также обильного снегопада не прогнозируется. Столбики термометров покажут днем от -5 до 0 градусов. Ночью от - 21 до - 8. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -15 до +2 градусов днем и до -29 градусов ночью. Скорость ветра составит от 2 до 11 метров в секунду с порывами до 20 метров. Существенных осадков не будет.

В северных районах слабая метель возможна в Тугуро-Чумиканском районе. Столбики термометров ночью покажут от -30 до -12 градусов. Днем от -26 до -5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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