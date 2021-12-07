К аппаратам ИВЛ в Хабаровском крае подключены 94 пациента
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В ковидных госпиталях Хабаровского края находятся подключенными к аппаратам ИВЛ 94 человека. Такую статистику озвучили в региональном Минздраве.
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 510 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 270, районе Лазо - 60, Совгаванском - 54 и Комсомольске - 47. Остальные случаи заболевания отмечаются в различных районах края в меньшем количестве.
- Выздоровели 567 жителей края за 24 часа. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе Минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2752 койки для ковид-больных. Свободны 277.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113 749 случаев заболевания коронавирусом;
100 110 человека выздоровели;
12 548 находятся на лечении (2475 в стационаре, амбулаторно 10073);
Скончался 1091 человек.
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