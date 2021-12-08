Прервано авиасообщение между Анадырем и Хабаровском

Аз Анадыря в Хабаровск не смог вылететь самолет. Фото: Администрация Анадыря

Мощный циклон, накрывший Чукотку, спровоцировал задержку рейсов в аэропорту Анадыря. В частности, вовремя не смогло вылететь авиасудно в Хабаровск, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры ждут вылета больше суток В лучшем случае взлететь удастся 8 декабря в 16:10.

В то же время задержан до 9 декабря рейс по маршруту Хабаровск - Анадырь. В пресс-службе хабаровского аэропорта сообщили, что причиной задержки также стала непогода на Чукотке.

Отметим, что сбои в авиасообщении из-за шквалистого ветра с порывами до 40 метров в секунду наблюдаются с 3 декабря. Из-за погоды были отменены занятия в школах.

Жизнь в Анадыре буквально парализована: видимость упала до нуля, поэтому власти приняли решение остановить работу общественного транспорта. Жителей соседнего села Тавайваам будут доставлять домой на спецтехнике.

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