Прервано авиасообщение между Анадырем и Хабаровском

Аз Анадыря в Хабаровск не смог вылететь самолет. Фото: Администрация Анадыря
Мощный циклон, накрывший Чукотку, спровоцировал задержку рейсов в аэропорту Анадыря. В частности, вовремя не смогло вылететь авиасудно в Хабаровск, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Пассажиры ждут вылета больше суток В лучшем случае взлететь удастся 8 декабря в 16:10.
В то же время задержан до 9 декабря рейс по маршруту Хабаровск - Анадырь. В пресс-службе хабаровского аэропорта сообщили, что причиной задержки также стала непогода на Чукотке.
Отметим, что сбои в авиасообщении из-за шквалистого ветра с порывами до 40 метров в секунду наблюдаются с 3 декабря. Из-за погоды были отменены занятия в школах.
Жизнь в Анадыре буквально парализована: видимость упала до нуля, поэтому власти приняли решение остановить работу общественного транспорта. Жителей соседнего села Тавайваам будут доставлять домой на спецтехнике.
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