В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила пешехода Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на дороге пострадал еще один пешеход. Пожилой мужчина, четко следуя правилам, переходил проезжую часть на зеленый свет. До тротуара оставалось совсем чуть-чуть, когда в человека въехала машина.

Инцидент произошел около трех часов дня 7 декабря на улице Муравьева-Амурского.

- Пешеход - мужчина 1954 года рождения - получил множественные травмы головы и туловища. У него сломана скуловая кость и несколько ребер, - рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Как оказалось, за рулем машины находился 22-летний парень. Права он получил около трех лет назад. В этот день только-только сел за руль.

В Госавтоинспекции города отметили, что молодой человек был трезв. Штрафов не имеет.

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