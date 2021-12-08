8 миллионов рублей пропали при строительстве детской больницы в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре вскрылся факт мошенничества. По версии следствия, во время строительства детского больничного комплекса в Ленинском округе города подрядчик обманом получил от заказчика 8 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона

- Установлено, что подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «СК Вита» - не исполнил условия контракта. При этом заказчику - краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» - были предоставлены акты о приемке выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о фактически исполненных обязательствах, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, в сумму 8 миллионов рублей оценивалась установка батарей, насосного оборудования и отделка помещений.

Однако все то, что было выполнено на бумаге, в реальности оказалось совсем иным. Когда об этом стало известно проверяющим органам, материалы проверки были переданы следователям. Те приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Расследование контролируется прокурором города.

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