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Общество8 декабря 2021 2:45

В Хабаровском крае пройдет антикоррупционная горячая линия

Она традиционно состоится в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае пройдет антикоррупционная «горячая линия»

В Хабаровском крае пройдет антикоррупционная «горячая линия»

Фото: Правительство Хабаровского края

Сообщить о фактах коррупции или задать интересующие вопросы, связанные с этой темой, сможет каждый житель Хабаровского края 9 декабря. В этот день состоится горячая линия, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщили в правительстве региона.

Там отметили, что сейчас в крае активно ведется работа, которая направлена на развитие нетерпимости в обществе к коррупционным преступлениям. Для удобства жителей региона запущены такие ресурсы, как Голос 27, Открытый регион и Антикоррупционный портал Хабаровского края, через которые можно сообщать о преступлениях.

Всем, кто решит позвонить на горячую линию, необходимо будет представиться и сообщить свой адрес.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии: 8 (4212) 32-75-30.

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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