В Хабаровском крае пройдет антикоррупционная «горячая линия» Фото: Правительство Хабаровского края

Сообщить о фактах коррупции или задать интересующие вопросы, связанные с этой темой, сможет каждый житель Хабаровского края 9 декабря. В этот день состоится горячая линия, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщили в правительстве региона.

Там отметили, что сейчас в крае активно ведется работа, которая направлена на развитие нетерпимости в обществе к коррупционным преступлениям. Для удобства жителей региона запущены такие ресурсы, как Голос 27, Открытый регион и Антикоррупционный портал Хабаровского края, через которые можно сообщать о преступлениях.

Всем, кто решит позвонить на горячую линию, необходимо будет представиться и сообщить свой адрес.

КОНКРЕТНО

Телефон горячей линии: 8 (4212) 32-75-30.

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