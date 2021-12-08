В Хабаровском крае пройдет антикоррупционная «горячая линия»
Фото: Правительство Хабаровского края
Сообщить о фактах коррупции или задать интересующие вопросы, связанные с этой темой, сможет каждый житель Хабаровского края 9 декабря. В этот день состоится горячая линия, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщили в правительстве региона.
Там отметили, что сейчас в крае активно ведется работа, которая направлена на развитие нетерпимости в обществе к коррупционным преступлениям. Для удобства жителей региона запущены такие ресурсы, как Голос 27, Открытый регион и Антикоррупционный портал Хабаровского края, через которые можно сообщать о преступлениях.
Всем, кто решит позвонить на горячую линию, необходимо будет представиться и сообщить свой адрес.
КОНКРЕТНО
Телефон горячей линии: 8 (4212) 32-75-30.
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