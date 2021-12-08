В хабаровском аэропорту задержали пьяного пассажира Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

В хабаровском аэропорту задержали пьяного пассажира рейса «Хабаровск - Москва». Инцидент произошел 7 декабря.

Как сообщили в полиции, мужчина привлек внимание к себе, пока находился в зале ожидания. В итоге потенциально опасного пассажира не допустили к посадке в самолет.

При проверке документов стало известно, что задержанный является жителем Ставропольского края.

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