В хабаровском аэропорту задержали пьяного пассажира
Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта
В хабаровском аэропорту задержали пьяного пассажира рейса «Хабаровск - Москва». Инцидент произошел 7 декабря.
Как сообщили в полиции, мужчина привлек внимание к себе, пока находился в зале ожидания. В итоге потенциально опасного пассажира не допустили к посадке в самолет.
При проверке документов стало известно, что задержанный является жителем Ставропольского края.
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