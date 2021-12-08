Жительница Комсомольска «подарила» свои деньги лжеброкерам Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

69-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре попалась на удочку мошенников. Она перечислила лжеброкерам крупную сумму, рассчитывая заработать на инвестициях.

Женщина, помнящая на своем веку не одну финансовую пирамиду и различные махинации с ценными бумагами, повелась на уговоры аферистов.

- Женщина рассказала, что увидела рекламный ролик о получении дополнительного заработка путем инвестирования своих накоплений в акции одной из крупных компаний. После регистрации на сайте финансовой платформы заявительнице стали поступать звонки от лжесотрудников биржи, - пояснили в полиции.

Дальше для мошенников запудрить мозги своей жертве было несложно. Они вытянули деньги из карманов женщины, обещая сделать ее владелицей пакета ценных бумаг.

В общей сложности потерпевшая перевела злоумышленникам более 620 тысяч рублей.

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