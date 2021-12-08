Спортивно-туристический комплекс на Хехцире откроют к 2026 году Фото: Евгений СТОЯНОВ

К 2026 году в районе Большехехцирского заповедника появится масштабный спорткомплекс, рассчитанный на 200 тысяч туристов в год. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Горнолыжный курорт будет носить название «Хехцир».

На «Хехцире» будут оборудованы велосипедные и пешеходные маршруты, видовые площадки, площадки для кемпинга и глэмпинга. Сейчас на месте будущего спорткомплекса готовят горнолыжные трассы со всем необходимым оборудованием.

В перспективе новый комплекс может стать местом отдыха не только для жителей Хабаровского края, но и для туристов из других регионов и стран.

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