На севере Хабаровского края от ковида вакцинировались практически 100 процентов жителей

Главам районов севера вручили благодарственные письма
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае подведены промежуточные итоги вакцинации от коронавируса. Согласно последним данным, несколько северных районов края приблизились к 100%.
- В ряде районов края достигнуты высокие показатели иммунизации населения - это наши северные территории. Безусловным лидером является Аяно-Майский район, там достигнуты целевые цифры. В Тугуро-Чумиканском районе привито более 97%, в Верхнебуреинском и Охотском районах 88 и 85 процентов соответственно, - сообщил Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.
За достижение целевых показателей по вакцинации главы районов получили благодарственные письма губернатора Хабаровского края.
В краевом минздраве отметили, что в трех районах-лидерах ограничения и система QR-кодов не вводились в ноябрьские выходные. Как и во всем регионе, там действуют масочный режим, социальная дистанция и санобработка помещений.
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