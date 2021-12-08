В Хабаровске может не хватить денег на отлов бездомных собак Фото: Андрей АБРАМОВ

На 30% уменьшили финансирование на отлов безнадзорных животных в Хабаровске. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, из краевого бюджета поступит 10 253 500 рублей, чего не хватит на отлов 1827 собак.

- Этих средств хватит максимум на 900 животных, субвенция закончится в первом полугодии 2022 года. После этого в городе может произойти рост числа бездомных собак. Согласно нормативам, утвержденным управлением ветеринарии края, для отлова 1827 собак понадобится чуть более 20 миллионов рублей. Таким образом, дефицит составит 9,8 миллиона рублей. Его необходимо ликвидировать за счет краевого бюджета, - объяснил Алексей Давыдов, главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ.

Так, в 2020 году из 1505 запланированных отловлено 1434 собаки. 20 из них переведены на пожизненное содержание, так как проявляют немотивированную агрессию. На эти мероприятия было выделено 14 712 400 рублей. Отловом занимаются на основе обращений горожан и по итогам рейдов. Однако краевое управление ветеринарии разработало проект постановления, в рамках которого спецорганизации не будут иметь возможности проводить рейды.

- Стоит понимать, что стаи постоянно мигрируют. Если к нам обратятся жильцы определенного дома, а стая переместится в другой двор, то специалисты не смогут отловить их, - добавил Алексей Давыдов.

Для решения проблемы на сайте администрации города с 6 по 12 декабря проводится опрос «Изучение общественного мнения о целесообразности исключения возможности проведения отлова животных без владельцев в рамках рейдовых мероприятий по инициативе специализированной организации». Результаты повлияют на окончательное решение вопроса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.