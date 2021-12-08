Новые койки для больных ковидом откроют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Еще 70 коек дополнительно открыли в Комсомольске-на-Амуре. К такому решению минздрав региона подтолкнул рост числа тяжелых пациентов. Сейчас на искусственной вентиляции легких находятся 92 человека, что является максимумом для региона. В стационарах авральный режим.

Хотя в регионе отмечается незначительное снижение числа новых случаев, ситуация остается стабильно тяжелой. Из-за перегрузки изменена маршрутизация пациентов с коронавирусом из Хабаровска. Теперь их будут госпитализировать и в ковидный госпиталь Переяславки. Всего же в регионе помощь больным ковидом оказывают в 21 медучреждении. Загруженность коечного фонда составляет 89,1%. Общее число коек на 8 декабря - 2752.

- Полторы тысячи человек находятся на кислородной поддержке. Более 400 пациентов в тяжелом состоянии. Из всех госпитализированных менее 2% - это вакцинированные граждане, у которых в течение 21 дня формировался иммунитет. Но они не попадают в реанимацию и не нуждаются в интенсивной терапии, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В больнице имени Пиотровича в тяжелом состоянии 20 несовершеннолетних. Кроме того, в критическом состоянии две беременные женщины. Одна из них находится на ИВЛ.

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