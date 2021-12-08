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Здоровье8 декабря 2021 7:30

500-тысячным вакцинированным в Хабаровском крае оказался хабаровчанин

Мужчину поздравили и вручили ценный подарок
Татьяна ЦВЕНГЕР
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500-тысячным вакцинированным в Хабаровском крае оказался хабаровчанин

500-тысячным вакцинированным в Хабаровском крае оказался хабаровчанин

Фото: Администрация Хабаровска

В комитете Центрального района Хабаровска поздравили 500-тысячного вакцинированного. Им оказался пенсионер Константин Даниелов из Хабаровска. Мужчина решился на вакцинацию только после обследования у врача.

- Долго собирался вакцинироваться, но поначалу сомневался. Сходил к врачу, прошел обследование и получил разрешение на получение иммунитета от ковида. На вакцинации меня встретили радушно. Думаю, вакцинироваться стоит, чтобы обезопасить себя и своих близких, - рассказал Константин Даниелов.

Сейчас в Центральном районе Хабаровска вакцинироваться можно не только в медклиниках, но и в семи мобильных пунктах.

- Благодарим вас за активную гражданскую позицию. Сейчас важно понимать, что прививка позволит сформировать коллективный иммунитет, - сказала Тамара Протопопова, председатель комитета по управлению Центральным районом.

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