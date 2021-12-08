500-тысячным вакцинированным в Хабаровском крае оказался хабаровчанин Фото: Администрация Хабаровска

В комитете Центрального района Хабаровска поздравили 500-тысячного вакцинированного. Им оказался пенсионер Константин Даниелов из Хабаровска. Мужчина решился на вакцинацию только после обследования у врача.

- Долго собирался вакцинироваться, но поначалу сомневался. Сходил к врачу, прошел обследование и получил разрешение на получение иммунитета от ковида. На вакцинации меня встретили радушно. Думаю, вакцинироваться стоит, чтобы обезопасить себя и своих близких, - рассказал Константин Даниелов.

Сейчас в Центральном районе Хабаровска вакцинироваться можно не только в медклиниках, но и в семи мобильных пунктах.

- Благодарим вас за активную гражданскую позицию. Сейчас важно понимать, что прививка позволит сформировать коллективный иммунитет, - сказала Тамара Протопопова, председатель комитета по управлению Центральным районом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.